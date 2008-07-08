Яценюк говорит, что ВР чем дальше, тем больше похожа на спецбольницу

Спикер Арсений Яценюк заявляет, что может как руководитель парламента влиять на решение политического кризиса лишь путем убеждения политиков в необходимости компромисса.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос, как бы он действовал, если бы имел рычаги влияния на политиков для выхода из кризиса.

"У главы парламента нет ни одного своего народного депутата. С одной стороны, это хорошо, а с другой - это проблема, потому что фактически он имеет возможность идти только путем убеждений", - сказал Яценюк.

"Но у меня уже скоро закончится лексика и словарный запас, потому что я 8 месяцев убеждаю и фактически каждый раз должен додумывать что-то новое", - добавил он.

Вместе с тем Яценюк отметил, что борется "с собой, чтобы не привыкнуть к блокированию трибуны".

"Отсутствие политической культуры и политической зрелости приводит к тому, что единственное средство борьбы – это блокирование парламента. И я с собой борюсь, чтобы я сам с этим не смирился. Вы знаете, что когда находишься постоянно в одной и той же среде, то ты начинаешь смотреть на вещи так же, как и те, кто находится там же 10 лет. Не хочется проводить аналогии со специальными больницами, потому что там именно это происходит", - сказал он.

По словам Яценюка, проще всего для него в этой ситуации было бы "все бросить".

"Если место - лучшим, я буду первым, кто уступит это место. Если место - худшим – то, извините, они уже руководили", - сказал он.

Украинская правда