Болгария закрыла свое консульство в Донецке

Республика Болгария закрыла свое Почетное Консульство в Донецке, которое функционировало с 2002 года.

Об этом заявил сегодня на встрече с Донецким городским председателем Александром ЛУКЬЯНЧЕНКО консул Болгарии Николай ЮРУКОВ, сообщив, что у Болгарии нет финансовой возможности дальше содержать свое представительство в Донецке.

"Мы приняли, действительно, тяжелое решение по сокращению консульства в Донецке. Я хотел бы, чтобы вы нас поняли, потому что нет финансовой возможности. Правительство Болгарии не может поддерживать сразу три миссии в Украине, все зависит от денег, - объяснил консул. - Поэтому Болгарское государство решило поддерживать посольство Республики Болгария в городе Киеве и Генеральное Консульство в Одессе".

Н.ЮРУКОВ отметил, что "нужно много денег выделить для того, чтобы мы отвечали высоким требованиям Шенгена, как в вопросах безопасности помещений, так и в других".

По его словам, в Донецке их консульство открывало по 10-15 виз в день, но "этого было недостаточно, нужно оформлять хотя бы по 100 виз в день".

Н.ЮРУКОВ поблагодарил мэра Донецка за то, что "были предоставлены очень хорошие условия для работы, что понимали нас, что мы аренду для Консульства платили символичную".

"Правительство Болгарии приняло скоропалительное решение о закрытии консульства, думаю, что это временное решение", - сказал в ответ А.ЛУКЬЯНЧЕНКО. Он подарил консулу на память о Донецке сувенир, символизирующий шахтерский город – хрустальную розу, а консул в свою очередь – книгу о Болгарии и сувенирный флакон болгарского розового масла.