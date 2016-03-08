Вновь созданные Силы спецопераций будут готовы к концу года выполнять поставленные задачи - Полторак
Министр обороны Украины Степан Полторак утверждает, что Силы специальных операций, которые создаются в составе Вооруженных сил Украины, будут в состоянии выполнять поставленные задачи уже к концу этого года.
Об этом он сообщил сегодня журналистам в Брюсселе по завершении заседания Комиссии Украина-НАТО, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН.
«В прошлом году мы создали руководство Силами специальных операций. В этом году Силы специальных операций получат боевые возможности - то есть, они пройдут курс подготовки, обучения и будут готовы к концу года выполнять задачи по назначению», - сказал Полторак.
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Министр не уточнил характер задач и численность Сил спецопераций.
«Какие задачи они будут выполнять? Название - Силы специальных операций. Они будут выполнять специальные задания. Численность? Необходимая для выполнения спецзаданий», - сказал он.
По словам Полторака, в этом вопросе ВСУ получают от НАТО совещательную помощь и через трастовые фонды - материальную.
Как сообщал УНИАН, министр обороны Украины Степан Полторак представил в штаб-квартире НАТО проект Стратегического оборонного бюллетеня Украины, что предусматривает реформирование Министерства обороны до конца 2018 года, а Вооруженных сил Украины - до конца 2020 года.