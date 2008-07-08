Балога написал заявление о вступлении в Единый Центр

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА написал заявление о вступлении в политическую партию "Единый Центр".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Единого Центра".

Как отметил по этому поводу В.БАЛОГА, он безоговорочно верит в эту политическую силу. "Ее стремления, энергия и движение направлены в завтрашний день. "Единый Центр" – это объединение разных людей на понятной и четкой идеологической основе. Ее вектор украиноцентрический, ее приоритеты национальные, а деятельность – честная и открытая", говорится в заявлении главы Секретариата Президента по поводу вступления в "Единый Центр".

В.БАЛОГА называет "Единый Центр" политической силой с новым качеством демократического базиса, настоящей идеологией и ответственностью, возвышенной в ранг обязанности. "Убежден: это принципиально иное, современное и адекватное предложение дня сегодняшнего, с широкой перспективой укрепления и развития", - сказал он.

По словам В.БАЛОГИ, "необходимость в формировании такой политической силы возникла давно, по крайней мере, с тех пор, как в партийных рядах демократов образовалось много трещин и разломов. Под угрозой полной дискредитации, общественного разочарования и постепенного политического забвения оказалась сама демократическая идея. Очень тревожным звонком стали для меня последние выборы в Киеве".

"Единый Центр" – это конструктивная альтернатива. Она не имеет цели подчинения и узурпации демократической идеи, монопольного господства на этом фланге. Напротив, моделью политического сосуществования предлагается плодотворная конкуренция, соревнование концепций и программ. "Единый Центр" впервые в отечественной политической практике внедряет механизм политической ответственности за воплощение провозглашенного курса", - отметил В.БАЛОГА.

Он заверил, что «Единый Центр» осознанно разделяет программу действий Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и будет всячески способствовать главе государства в ее воплощении. "Мы – единомышленники Президента, наши цели – общие", - добавил он.

В.БАЛОГА подчеркнул, что "мы также видим своих партнеров по демократическому лагерю". В первую очередь, по его словам, "это "Народный Союз Наша Украина”, демократическая сущность которой была не раз проверена в сложных испытаниях и ожесточенных баталиях. Приглашаем всех “нашеукраинцев” к диалогу и сотрудничеству".

"Единый Центр" рассчитывает также на плодотворные взаимоотношения со всеми политическими силами, которые действуют в интересах человека, общества и Украинского государства, подчеркнул он.