Яценюк привел депутатам пример отставки Ющенко и Еханурова

Юридические основания для рассмотрения вопроса об ответственности правительства есть, но в результате этого может быть принято неконституционное решение парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на сессии парламента председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК, комментируя заявления представителей фракции Партии регионов относительно необходимости рассмотрения вопроса об ответственности Кабинета министров Украины в сессионном зале.

«Юридические основания для рассмотрения этого вопроса есть, и я вынужден это констатировать, но масса юридических коллизий, которые сейчас существуют в данном акте, может однозначно повлечь за собой неконституционность данного акта», – сказал председатель ВР.

Он отметил, что сегодня у оппозиции есть все «юридические возможности» для принятия решения о недоверии Кабмину, но «не хватает политических возможностей». «Было бы абсолютно понятно, если бы была сформирована новая коалиция, подан новый состав Кабинета министров Украины, и таким образом было бы конституционно принято решение о передаче власти новой коалиции и новому составу правительства», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

Комментируя юридическую сторону вероятного рассмотрения вопроса об ответственности Кабинета министров Украины, А.ЯЦЕНЮК отметил, что законом о Кабмине предусмотрена императивная норма относительно необходимости рассмотрения вопроса об ответственности правительства на протяжении десяти дней с момента внесения такого акта. Он добавил, что в соответствии с регламентом ВР такой вопрос вносится без голосования в повестку дня.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что под проектом постановления, где речь идет об ответственности правительства, есть 150 подписей. «Формально-юридически, с одной стороны, соблюдены правовые нормы относительно внесения резолюции недоверия в парламент и рассмотрения ее на протяжении десяти дней», – сказал спикер. С другой стороны, по его словам, несмотря на то, что есть «все правовые основания относительно рассмотрения данного вопроса», в парламент внесен проект постановления об ответственности правительства в то время, когда в соответствии с Конституцией Украины должен быть внесен проект резолюции недоверия правительству.

Председатель ВР напомнил, что единственный раз, когда в украинском парламенте была проголосована резолюция недоверия – это была резолюция недоверия премьер-министру Украины Виктору ЮЩЕНКО.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что согласно законодательству Украины вопрос об ответственности правительства должен быть обязательно рассмотрен в профильных комитетах парламента, однако это не сделано.

Также спикер напомнил, что в 2006 году Верховная Рада приняла решение об отставке правительства, возглавляемого Юрием ЕХАНУРОВЫМ, но затем сама же отменила «собственное неконституционное постановление на основании представления Президента Украины». А.ЯЦЕНЮК предостерег парламент от повторения такой же ситуации.

Кроме того А.ЯЦЕНЮК отметил, что голосование за недоверие Кабинету министров Украины должно происходить путем индивидуального голосования, как это и было при формировании Кабинета министров Украины (при голосовании за назначение действующего правительства народные депутаты вставали с мест и озвучивали свою позицию – УНИАН).

После такого комментария А.ЯЦЕНЮК объявил по требованию фракций Партии регионов и КПУ перерыв.

Он отметил, что это необходимо сделать для того, чтобы выяснить, «или будем нормально работать, или будем идти путем политической деструкции, развала страны».

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления “Об ответственности Кабинета министров Украины”, внесенный, в частности, народным депутатом Украины Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ (фракция Партии регионов). Проектом постановления предусмотрено принять резолюцию о недоверии Кабинету министров.