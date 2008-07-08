Опальный генерал покаялся перед Луценко

Министерством внутренних дел Украины приостановлено временное отстранение от исполнения служебных обязанностей начальника Управления МВД Украины в Закарпатской области Виктора ЧЕПАКА.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, такое решение министерства предопределено тем, что В.ЧЕПАК “признал свои ошибки и сказал, что необходимо сохранить вертикаль подчинения подразделений органов внутренних дел МВД Украины и выполнять указания руководства министерства. Ведь милиция Украины – это целостная структура, которая не может делиться на закарпатскую, прикарпатскую или слобожанскую”.

Поэтому теперь В.ЧЕПАК, который согласился с приказом министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО о назначением заместителем начальника УМВД Украины в Закарпатской области-начальником Ужгородского горотдела внутренних дел Виталия ГЛУХОВЕРИ, продолжает исполнять свои обязанности.

Как сообщалось, 4 июля начальник УМВД в Закарпатской области В.ЧЕПАК отказался выполнять приказ Ю.ЛУЦЕНКО о назначении заместителем начальника УМВД – начальником Ужгородского горотдела милиции В.ГЛУХОВЕРЮ.