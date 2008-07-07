Тимошенко хочет до зимы перевести все ТЭС с газа на уголь

До начала зимы текущего года правительство Украины намерено перевести все теплоэлектростанции на уголь и прекратить использование для этих целей природного газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в ходе презентации поправок в госбюджет 2008 года, проходящей сегодня в "Украинском доме".

По ее словам, Кабинет министров Украины для достижения таких целей намерен до конца текущего года предоставить гарантии на 3,1 млрд. грн. на привлекаемые кредиты, средства от которых будут использованы на модернизацию оборудования шахт.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что проценты по таким займам правительство намерено погашать из бюджета.