Суд запретил ЦИК регистрировать другого нардепа вместо Рыбакова

Одесский окружной административный суд запретил Центральной избирательной комиссии осуществлять действия по регистрации следующего по очередности кандидата в депутаты в избирательном списке блока политических партий «Блок Юлии Тимошенко».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата Игоря РЫБАКОВА.

Также, согласно сообщению, Департамент Государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины открыл принудительное выполнение постановления Одесского окружного административного суда по обеспечению иска И.РЫБАКОВА.

Таким образом, указывается в сообщении, суд удовлетворил жалобу И.РЫБАКОВА, и остановил решение БЮТ (о лишении И.РЫБАКОВА депутатских полномочий – УНИАН), поскольку в предоставленных суду материалах не усматривается, что депутат написал заявление об отзыве своей личной подписи из списка членов депутатской фракции «Блока Юлии Тимошенко», а тем более, не подтверждается тот факт, что такое заявление было зачитано 6 июня 2008 года председателем Верховной Рады Арсением ЯЦЕНЮКОМ во время заседания парламента.

«Сегодня все мы стали свидетелями того, какую демократию и правовое государство строит БЮТ. Мы еще раз убедились в том, что действия высшего эшелона нашего государства – незаконны, построены на злодеянии и коррупции, подделках и фальсификации», - прокомментировал решение суда И.РЫБАКОВ. «Своим незаконным решением на съезде Совет Блока Тимошенко пытался запугать всех тех моих коллег-соратников, которые уже давно не согласны с политикой правительства и последними решениями коалиции, но боятся об этом сказать. Таким образом, вся эта информация под названием «теневая-закрытая», что была кулуарно озвучена на съезде, - искусственно создана за мою собственную позицию, за вызов против масштабной коррупции и контрабанды, а также, чтобы у других депутатов коалиции отсеялась мысль выйти также из нее, о чем я уже раньше заявлял в печати», - утверждает И.РЫБАКОВ.

Как сообщалось, 30 июня межпартийный съезд БЮТ принял решение о досрочном прекращении полномочий народного депутата И.РЫБАКОВА, который раньше написал заявление о выходе из коалиции.

Следующим по списку БЮТ кандидатом является Олег ТИЩЕНКО (№176).