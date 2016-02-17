Запрет Меджлиса в Крыму может стать началом холокоста крымских татар - Чубаров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил председатель Меджлиса Рефат Чубаров.

Комментируя обращение так называемого «прокурора» оккупационных властей Крыма Наталии Поклонской в «верховный суд Крыма» по поводу признания Меджлиса террористической организацией, Чубаров сказал: «Решение будет принято. Меджлис запретят. Все, кто причастен к Меджлису, тысячи людей, будут подвергнуты репрессиям. Значительная часть членов местных меджлисов будут вытесняться из Крыма, а центральных - будут арестованы. А их (оккупантов - УНИАН) конечная цель - полное вытеснение крымских татар из Крыма».

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Чубаров сравнил действия российских оккупационных властей с действиями национал-социалистов в Германии по отношению к евреям.

«История знала много примеров, что самые ужасные катастрофы начинались с, казалось бы, не совсем страшных вещей. Холокост начинался с преследования отдельных выдающихся деятелей еврейского народа, затем добирались до общественных организаций, затем - предпринимателей. А закончилось всё тотальным уничтожением евреев. Путин копирует и Гитлера, и Сталина, который готовил депортацию крымских татар, еще когда Крым был оккупирован», - сказал Чубаров.

По его убеждению, ситуацию в Крыму следует обсудить на заседании Совета безопасности ООН. «На уровне заявлений и деклараций, уговоров возможности остановить оккупантов уже нет. Нужно переходить к ужесточению международных санкций против России, вынесению этого вопроса на заседание Совбеза ООН, чтобы предотвратить еще большее преступление», - подчеркнул Чубаров.

Как сообщал УНИАН, "Прокурор" аннексированного Крыма Наталья Поклонская вручила заместителю председателя Меджлиса крымско-татарского народа Нариману Джелялову копию "иска о запрете деятельности организации".