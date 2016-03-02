Низкое качество решений власти углубляет разочарование украинского общества - Гройсман

Об этом сказал председатель Верховной Рады Владимир Гройсман во время итоговой части Конференции высокого уровня Европарламента и Верховной Рады относительно развития способностей ради реформ в рамках «Украинской недели».

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Он подчеркнул: «Если мы говорим внутри страны о том, что какие-то реформы неудачные или общество не ощущает этих реформ, то общество разочаровано или не ощущает не потому, что они не проводятся, а, возможно, надо задать себе вопрос: правильно ли мы определили то, что нам нужно сделать, правильно ли мы реагируем на запросы в обществе, профессионально ли мы выстраиваем тот путь, который выведет нас, все общество из кризисного явления».

Как подчеркнул Гройсман, нельзя проводить «новые реформы» старыми инструментами, старыми системами, старыми правилами». «В этом и есть сущность того, что порой мы выбираем ложный путь. Низкое качество наших решений углубляет разочарование в украинском обществе», - сказал председатель ВР.

По словам Гройсмана, перед Украиной «стоят огромные вызовы, как внешние, с точки зрения нашей безопасности и восстановления территориальной целостности, так и внутренние, проблемы, которые связаны с экономикой, с судебной системой, внутренние проблемы, которые связаны с освоением эффективных механизмов борьбы с коррупцией».

Одной из главных проблем в Украине председатель ВР назвал «институциональную слабость, неадекватность восприятия современности государственными институтами».