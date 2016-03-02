В ЕС надеются, что украинские власти все-таки решат вопросы для отмены виз

Об этом заявила заместитель генерального директора Внешней службы ЕС Хельга Шмид, выступая в среду в Брюсселе на заключительной сессии "Украинской недели" в Европейском парламенте, передает корреспондент УНИАН.

"Мы знаем, как это важно. Хочу сказать, что прогресс, сделанный Украиной, и обязательства политических лидеров решить вопросы, которые еще остались, в частности, в сфере борьбы с коррупцией, позволят надеяться на положительное решение. Сейчас Комиссия готовит по этому законодательную инициативу", - сказала она.

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Шмид подчеркнула, что либерализация визового режима поможет украинцам посещать страны Евросоюза без виз.

"Это очень важно. И это усилит ощущение, что мы – вместе", - подчеркнула чиновник ЕС.

Ранее сегодня стало известно, что вопрос предоставления Грузии визовой либерализации ЕС будет рассматриваться отдельно от Украины.

Как сообщалось ранее, решение Еврокомиссии об отмене виз для украинцев могли отложить.

"Предложение ЕК по визовой либерализации для Грузии будет готово на следующей неделе. Украине, возможно, придется подождать после референдума по ассоциации, который состоится в Нидерландах 6 апреля", - написал журналист "Радио Свобода" из Брюсселя Рикард Йозвяк.

В свою очередь в Европейской комиссии информацию о том, что введение безвизового режима с Украиной может быть отложено до референдума в Нидерландах, не комментировали.