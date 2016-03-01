Бессмертный: выборы на Донбассе возможны лишь после решения вопроса безопасности

Об этом в эфире 5 канала заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный.

"До нынешнего момента в Минске обсуждались только модальности выборов. Ни о каком законопроекте в Минске разговора не было", - сообщил Безсмертный.

Он, в частности, отметил, что первые три пункта Минских соглашений говорят о решения вопроса безопасности.

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"Только после этого можно активно работать над документом (относительно выборов на оккупированных территориях – ред.), который можно объяснить украинским парламентариям: почему они должны за него голосовать. И эта логика выдержана и в выступлении министра иностранных дел Германии господина Штайнмайера, эта логика вчера звучала на открытии украинской недели в Европарламенте, и она прозвучала в том числе и во вчерашнем заявлении государственного секретаря Соединенных Штатов и вице-президента", - отметил Безсмертный.

Как сообщал УНИАН, Роман Бессмертный отметил, что украинская сторона предложила на минских переговорах паритетный принцип подхода к решению вопросов по проведению выборов на оккупированной части Донбасса. Он также сказал, что другие политические вопросы – иммунитета, амнистии, перспективы статуса региона – остаются в стороне.