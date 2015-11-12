Яценюк: Следующим шагом после создания Госбюро расследований должна стать независимая прокуратура
Яценюк ожидает появления полностью независимой и непредвзятой прокуратуры.
Следующим шагом после создания Государственного бюро расследований должна стать полностью независимая прокуратура.
Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк сегодня на встрече с государственным министром по вопросам международного развития Великобритании Десмондом Свейном, сообщил Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.
"Государственное бюро расследований должно перебрать часть полномочий прокуратуры. Это новый, полностью независимый орган. Как следующий шаг мы должны получить полностью независимую и непредвзятую прокуратуру", - подчеркнул глава правительства, отметив, что соответствующий закон о создании ГБР был сегодня принят в Верховной Раде.
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Также во время встречи речь шла о конкретных перспективных направлениях двустороннего взаимодействия, касающиеся, в частности, реформирования таможенной службы Украины, налоговых органов, помощи Украине в создании системы стратегических коммуникаций.
Собеседники отдельно обсудили ход мирного урегулирования на востоке государства и вопросы обеспечения потребностей внутренне перемещенных лиц в Украине.
Свейн подтвердил готовность британского правительства и в дальнейшем оказывать всестороннюю помощь в реализации демократических реформ в Украине и противодействия российской агрессии.
Яценюк отметил важность поддержки, которую оказывают британские партнеры нашей стране, и подчеркнул необходимость сохранения единства ЕС и США по поддержке Украины.