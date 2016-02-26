"Из цветущего курорта в военную базу": Порошенко рассказал, как РФ превратила Крым в ядерно опасный полуостров

Об этом говорится в обращении президента Украины Петра Порошенко по случаю второй годовщины начала сопротивления российской оккупации Крыма.

«Министерству обороны и Генштабу Вооруженных Сил Украины приказано подать предложения о существенном усилении военных возможностей Украины в Херсонской области и вдоль всего Черноморского побережья», - заявил он.

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«Россия значительно нарастила военное присутствие в регионе, завершает превращение полуострова из цветущего международного курорта в большую военную базу, которая создает угрозу, в том числе и ядерную, не только Украине, но и всем странам Черноморского региона», - добавил президент.