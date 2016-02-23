Россия усилит оккупационный флот в аннексированном Крыму сторожевыми кораблями и подлодками

Об этом журналистам заявил командующий оккупационным флотом Александр Витко, сообщает ТАСС.

"Мы ждем два новых сторожевых корабля и две подводные лодки. Часть экипажей уже проходит обучение, пока достраиваются корабли, программа модернизации флота реализуется, несмотря на санкции и другие трудности", - сказал Витко.

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По его словам, еще большее количество кораблей может усилить оккупационный флот 2017 году.