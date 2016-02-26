В Еврокомиссии будут контролировать ход дела Корбана

Об этом говорится в ответе представителя Европейской комиссии на письмо народного депутата Украины, члена президиума политсовета УКРОПа Виталия Куприя, который он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Сегодня получил ответ на свое обращение к президенту Европейской комиссии господину Жан-Клоду Юнкеру... ЕС будет контролировать ход событий в деле политического заключенного Геннадия Корбана через свою делегацию в Украине», – сообщил Куприй.

В ответе отмечается, что Европейский Союз внимательно следит за соблюдением прав человека в Украине и регулярно ведет переговоры с украинской властью по этому вопросу.

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Куприй поблагодарил Жан-Клода Юнкера за его позицию и внимание к проблеме политических репрессий и защиты прав человека в Украине, которая сейчас актуальна не меньше, чем во времена Виктора Януковича.

По мнению политика, ни безвизовый режим со странами Европы, ни полноценное членство Украины в ЕС невозможны до тех пор, пока человек, его достоинство, здоровье и жизнь не станут для государства наивысшей ценностью.

Напомним, с 25 по 28 января в Страсбурге во время сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы Куприй провел ряд встреч с высокопоставленными европейскими чиновниками и проинформировал их о политических репрессиях в Украине, в частности о деле Корбана, который сейчас находится под арестом.