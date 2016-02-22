Суд продлил Геннадию Корбану содержание под стражей до 15 апреля
20:12, 22 февраля 2016Политика
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Днепровский суд города Киева продлил Геннадию Корбану срок содержания под стражей до 15 апреля.
Корбану продлили срок содержания под стражей / УНИАН
Как сообщила в комментарии УНИАН пресс-секретарь партии «УКРОП» Евгения Кравчук, соответствующее решение суд принял сегодня.
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«Суд продлил содержание под стражей до 15 апреля. Адвокаты уже подали апелляцию», - подчеркнула она.
Кравчук также отметила, что пока дата заседания суда, на котором будет рассматриваться апелляционная жалоба защиты Корбана, неизвестна.
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