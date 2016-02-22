Суд продлил Геннадию Корбану содержание под стражей до 15 апреля

20:12, 22 февраля 2016
Политика
906 0

Днепровский суд города Киева продлил Геннадию Корбану срок содержания под стражей до 15 апреля.

фото: УНИАН

Как сообщила в комментарии УНИАН пресс-секретарь партии «УКРОП» Евгения Кравчук, соответствующее решение суд принял сегодня.

Читайте такжеКорбан будет баллотироваться в Раду

«Суд продлил содержание под стражей до 15 апреля. Адвокаты уже подали апелляцию», - подчеркнула она.

Кравчук также отметила, что пока дата заседания суда, на котором будет рассматриваться апелляционная жалоба защиты Корбана, неизвестна.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter