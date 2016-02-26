Порошенко поздравил Любомира Гузара с днем рождения

«Искренне благодарен за Вашу неустанную заботу о судьбе нашего народа, утверждение в обществе идеалов духовности, милосердия и согласия и укрепления авторитета Украинского государства на международной арене», - говорится в поздравлении, текст которого размещен на официальном сайте главы государства.

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«Всегда ценю Ваш совет и теплое слово. Сердечно поздравляю Вас, Владыка!», - отметил Порошенко.

Президент пожелал бывшему предстоятелю Украинской греко-католической церкви крепкого здоровья, добра, душевной радости и Божьей милости.