Порошенко поздравил Любомира Гузара с днем рождения
10:01, 26 февраля 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко поздравил Верховного архиепископа-эмерита Украинской греко-католической церкви Любомира Гузаря с днем его рождения
Гузара поздравил президент / УНИАН
«Искренне благодарен за Вашу неустанную заботу о судьбе нашего народа, утверждение в обществе идеалов духовности, милосердия и согласия и укрепления авторитета Украинского государства на международной арене», - говорится в поздравлении, текст которого размещен на официальном сайте главы государства.
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«Всегда ценю Ваш совет и теплое слово. Сердечно поздравляю Вас, Владыка!», - отметил Порошенко.
Президент пожелал бывшему предстоятелю Украинской греко-католической церкви крепкого здоровья, добра, душевной радости и Божьей милости.
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