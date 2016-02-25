Бессмертный: перемирие в Сирии - это тот случай, когда Украине надо напрягаться

Об этом в эфире 5 канала заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный.

"Это тот случай (перемирие в Сирии - ред.), когда Украине надо напрягаться. Потому что даже поверхностная оценка говорит о том, что эта договоренность не достигнет результата. Если мы как-то можем связать эти договоренности с повстанцами, мы можем понимать, что есть влияние на правительственные войска, что есть сегмент, который доминирует в этом противостоянии - это ИГИЛ, против которого сегодня нет достаточно сил - ни у США, ни у России, тем более, что Россия противостоит не столько ИГИЛу, сколько бомбит повстанцев. Вот где проблема", - отметил он.

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По словам Бессмертного, активизация обстрелов на Востоке Украины - это еще один сегмент глобального конфликта с Россией.

"Очевидно, что здесь будет подмена игры. В результате это будет обострять дискуссию вокруг ситуации в Украине. Это означает, что эти перестрелки, которые сегодня активизировались на линии разграничения в Украине - это еще один сегмент этого глобального конфликта. Здесь очевидно, что нам не время расслабляться", - подчеркнул представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

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Как сообщал УНИАН, накануне Россия и США договорились о новой попытке установить режим прекращения огня в Сирии, который должен вступить в силу 27 февраля. Авиаудары планируется продолжить по позициям террористических группировок, однако сирийские повстанцы уже заявили, что опасаются российских авиаударов по ним под прикрытием борьбы с терроризмом.