Полиция взялась расследовать прекращение полномочий мэра Северодонецка горсоветом

Как сообщает пресс-служба Главного управления полиции в Луганской области, к нему по почте из прокуратуры области поступили материалы по факту злоупотребления властью отдельными депутатами Северодонецкого городского совета 7-го созыва.

В ходе проведения досудебного расследования установлено, что 16 февраля депутаты горсовета в нарушение требований действующего законодательства Украины относительно рассмотрения вопросов о порядке созыва и проведения сессий, порядка и оснований для досрочного прекращения полномочий городского председателя, порядка избрания секретаря городского совета и заместителей городского головы, превышая свои полномочия, приняли решение о досрочном прекращении полномочий городского головы.

Данный факт квалифицирован по ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Продолжается досудебное расследование.

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Как сообщал УНИАН, Северодонецкий городской совет Луганской области 16 февраля на внеочередной сессии тайным голосованием прекратила полномочия городского головы Валентина Казакова, выразив ему недоверие. Сам городской голова на сессии отсутствовал по причине болезни.

Также на этой сессии депутаты избрали секретарем совета Григория Пригебу, который будет исполнять обязанности городского головы города.

Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука заявил, что эта сессия горсовета прошла с нарушениями регламента, поскольку открывать заседание должен только мэр. Кроме того, предложения по кандидатурам секретаря и заместителей городского головы представляются мэром.

По его словам, юристы работают над опротестованием незаконных решений горсовета.