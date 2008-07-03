Семенюк рвется на трибуну ВР, чтобы наконец сказать все

Председатель Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО считает сегодняшнее решение специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации политической расправой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в комментарии журналистам.

«Сегодня был не отчет – сегодня была политическая расправа», - отметила она.

По словам В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, весь разговор на заседании комиссии велся вокруг двух-трех объектов. «Здесь ничего странного нет – поиск ведьм продолжается. И нужен сегодня Фонд как средство на следующие президентские выборы», - отметила она.

По мнению В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, несмотря на то, что она сделала отчет, заключения комиссии делались из ее интервью, при этом не учитывались анализы деятельности и тому подобное.

«Все это базируется лишь на одном – поиск ведьм, расправа над теми, кто не зашел сегодня в Верховную Раду», - считает она.

Кроме того, председатель ФГИУ отметила, что не боится, а наоборот - хочет выступления в парламенте. «Я не боюсь отчета в парламенте, и я выйду на трибуну в парламенте и все скажу, что сегодня должна была сказать», - отметила она.

По словам В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, у нее есть соответствующие решения судов, которые подтверждают то или иное действие и тот или иной документ. «Разговор сегодня может быть только в стенах парламента», - заявила председатель ФГИУ.

Как сообщал УНИАН, парламентская специальная контрольная комиссия по вопросам приватизации сегодня, 3 июля, заслушав отчет Фонда госимущества за 2007 год, признала работу Фонда неудовлетворительной.

Кроме того, комиссия приняла решение обратиться к Верховной Раде с просьбой рассмотреть вопрос относительно соответствия председателя ФГИУ В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО должности.