Киссинджер: Украина - один из 3 главных вопросов в отношениях США и России

Во влиятельных западных изданиях появился ряд статей ведущих американских экспертов относительно будущей, послеизбирательной, политики США относительно России и места в ней для Украины. В частности, патриарх американской политики, советник многих американских президентов, бывший лидер Трехсторонней комиссии Генри Киссинджер призывает будущего главу Белого дома на страницах The International Herald Tribune внимательнее относиться к «становлению нового этапа в российской политике», связанного с разграничением полномочий между Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым.

Генри Киссинджер считает после своей недавней поездки к Москве, что в российской власти происходит переход «от стадии консолидации к стадии модернизации» и есть надежда на создание отсутствующей раньше в Москве «системы сдерживаний и противовесов». То есть Генри Киссинджер предостерегает Вашингтон от «преждевременных выводов» относительно политических процессов в России.

Опытный американский политик и советник считает, что США должны оставить в покое Россию во время важного разграничения во власти в Кремле, «смягчить официальную риторику и дать России пространство для налаживания этой системы».

Генри Киссинджер убежден, что время для «беспардонного вмешательства в сферу, которую россияне считают пространством собственного самосознания», прошло, и такая политика Вашингтона в дальнейшем не только «противоречит моральным принципам» США, но и настраивает большинство россиян против Америки.

«Будет обидно, если такая ситуация сохранится, поскольку сегодня Россия переживает во многих направлениях один из самых перспективных периодов в своей истории», - отмечает американский политик.

Генри Киссинджер прямо призывает США к тесному стратегическому сотрудничеству с Москвой, и не только потому, что обе страны держат 90 процентов ядерного потенциала мира, но и по той причине, что «основное задание российской политики (при президенте Владимире Путине) заключалось в поиске надежного стратегического партнера, и здесь Америке предоставлялось преимущество».

Ветеран американской политики считает, что по пакету стратегических вопросов, включительно с ядерной проблемой Ирана, Вашингтон и Москва «близки к консенсусу».

Генри Киссинджер указывает на российско-украинские противоречия как на одно из препятствий в налаживании более тесного стратегического сотрудничества между Вашингтоном и Москвой.

Американский политик считает, что на повестке дня между США и Россией «стоят три главных вопроса - безопасность, Иран и отношения России с государствами, которые раньше были в ее орбите, особенно - с Украиной».

Киссинджер призывает США прекратить расширение НАТО на восток при условии «настоящей независимости Украины». То есть речь идет о снятии с повестки дня в НАТО предоставление Киеву Плана действий для членства в Североатлантическом союзе.

Относительно исключения Украины из орбиты НАТО Генри Киссинджер сегодня не одинок в США.

Например, известный американский профессор из Университета Нью-Йорка Стивен Коэн призывает одновременно с Киссинджером со страниц упомянутой уже The International Herald Tribune, что «необходимо прекратить расширение НАТО, пока альянс не дошел до Украины», поскольку «в этом случае может возникнуть что-то еще хуже «холодной войны», утверждает Коэн.

И Генри Киссинджер, и Стивен Коэн призывают будущего президента США относиться к России как «к суверенному и великому государству с соответствующими национальными интересами».

Радио "Свобода"