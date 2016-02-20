МИД призывает мир поддержать создание площадки для обсуждения вопроса Крыма

Об этом говорится в заявлении МИД по поводу годовщины незаконной оккупации Россией территории Автономной Республики Крым и города Севастополь.

«Два года назад Российская Федерация, прибегнув к вооруженной агрессии против Украины, начала процесс переписывания послевоенной истории, нарушила нормы международного права, которые являются основой мирного сосуществования. Россия перестала быть частью цивилизованного мира и превратилась в государство-парию», - отмечается в заявлении.

В МИД подчеркнули, что российские военные в зеленой униформе без знаков различия стали символом гибридной войны, а их высадка в украинском Крыму положила начало наглому попранию Кремлем международного права и прав человека на оккупированном полуострове.

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«Под российской оккупацией Крым стал «серой зоной», где царят бесправие, террор, запугивание, похищение и пытки. Оккупационная власть системно и масштабно нарушает основополагающие права и свободы граждан, ведет скрытую войну против диссидентов, уничтожает признаки языковой, религиозной, культурной идентичности украинцев и коренного населения Крымского полуострова – крымских татар. Действия российской власти, направленные на запрет деятельности Меджлиса, а также политические процессы против представителей крымскотатарского народа в оккупированном Крыму - красноречиво свидетельствуют о произволе оккупантов», - подчеркивается в заявлении.

В украинском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что международное сообщество выразило единодушную солидарность с Украиной в борьбе против российской вооруженной агрессии. Демократические государства мира осудили оккупацию, ввели санкции против России и ее руководства, направленные на восстановление целостности Украины в ее международно признанных границах.

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«Украина требует от Российской Федерации прекратить оккупацию, репрессии и многочисленные провокации против украинских граждан и проукраинского населения Крымского полуострова», - заявили в МИД.

Также украинское внешнеполитическое ведомство призвало международное сообщество усилить политико-дипломатическое давление на Россию как государство-оккупанта и поддержать инициативу Украины относительно создания международной площадки с целью обсуждения вопросов, которые жизненно важны для жителей оккупированного полуострова и всего мирового сообщества.

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