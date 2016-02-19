Сегодня Рада рассмотрит законопроект о возврате государству денежных средств и ценностей до приговора суда (прямая трансляция)

ККак передает корреспондент УНИАН, также парламент сегодня рассмотрит вопрос о неотвратимости наказания лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

Читайте такжеВР отказалась отменить закон об электронном декларировании

Среди прочего также будут рассматриваться вопросы о переименовании отдельных населенных пунктов, а также относительно определения кандидатур в состав конкурсной комиссии по отбору кандидата на должность председателя Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Кроме того, депутаты сегодня планируют рассмотреть вопрос об определении представителей парламента в составе конкурсной комиссии по избранию кандидатов на должность директора Государственного бюро расследований.