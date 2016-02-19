Сегодня Рада рассмотрит законопроект о возврате государству денежных средств и ценностей до приговора суда (прямая трансляция)
Сегодня Верховная Рада рассмотрит изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей обращения в доход государства денежных средств, ценностей и доходов от них до вынесения приговора судом
ККак передает корреспондент УНИАН, также парламент сегодня рассмотрит вопрос о неотвратимости наказания лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.
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Среди прочего также будут рассматриваться вопросы о переименовании отдельных населенных пунктов, а также относительно определения кандидатур в состав конкурсной комиссии по отбору кандидата на должность председателя Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
Кроме того, депутаты сегодня планируют рассмотреть вопрос об определении представителей парламента в составе конкурсной комиссии по избранию кандидатов на должность директора Государственного бюро расследований.