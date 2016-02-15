Комитет Рады поддержал переименование Днепропетровска

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

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"Еще один шаг сделан - комитет по вопросам местного самоуправления поддержал переименование Днепропетровска в Днепр", - отметил он.

Еще один шаг сделан - комитет по вопросам местного самоуправления поддержал переименование Днепропетровска в Днепр. Опубликовано Volodymyr Viatrovych15 февраля 2016 г.

Напомним, 2 февраля внефракционный депутат Андрей Денисенко предложил Верховной Раде переименовать Днепропетровск в Днепр, внеся соответствующий законопроект.