Комитет Рады поддержал переименование Днепропетровска
17:25, 15 февраля 2016Политика
11519
Комитет Рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления поддержал инициативу по переименованию Днепропетровска в Днепр.
Комитет предлагает Раде переименовать Днепропетровск в Днепр / dnpr.com.ua
Об этом на своей странице в Facebook написал глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
Читайте такжеВерховная Рада переименовала Ильичевск, Артемовск и Дзержинск
"Еще один шаг сделан - комитет по вопросам местного самоуправления поддержал переименование Днепропетровска в Днепр", - отметил он.
Еще один шаг сделан - комитет по вопросам местного самоуправления поддержал переименование Днепропетровска в Днепр.Опубликовано Volodymyr Viatrovych15 февраля 2016 г.
Напомним, 2 февраля внефракционный депутат Андрей Денисенко предложил Верховной Раде переименовать Днепропетровск в Днепр, внеся соответствующий законопроект.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter