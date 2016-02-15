Комитет Рады поддержал переименование Днепропетровска

17:25, 15 февраля 2016
Политика
11519

Комитет Рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления поддержал инициативу по переименованию Днепропетровска в Днепр.

днепропетровск / dnpr.com.ua

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Читайте такжеВерховная Рада переименовала Ильичевск, Артемовск и Дзержинск

"Еще один шаг сделан - комитет по вопросам местного самоуправления поддержал переименование Днепропетровска в Днепр", - отметил он.

Еще один шаг сделан - комитет по вопросам местного самоуправления поддержал переименование Днепропетровска в Днепр.

Опубликовано Volodymyr Viatrovych15 февраля 2016 г.

Напомним, 2 февраля внефракционный депутат Андрей Денисенко предложил Верховной Раде переименовать Днепропетровск в Днепр, внеся соответствующий законопроект.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter