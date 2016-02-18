ВР приняла закон о прозрачности работы антикоррупционной прокуратуры

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 302 народных депутата из 364, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом устанавливается, что назначение на административную должность в Специализированной антикоррупционной прокуратуре осуществляется по результатам открытого конкурса.

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На должности заместителя генерального прокурора Украины - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры; первого заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры; заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры назначение осуществляется генеральным прокурором Украины.

На должности руководителя подразделения Специализированной антикоррупционной прокуратуры и заместителя руководителя подразделения Специализированной антикоррупционной прокуратуры - руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Согласно закону, организация и проведение конкурса осуществляются конкурсной комиссией, в состав которой входят 4 человека, определенные Советом прокуроров Украины, и 7, определенных Верховной Радой.

Членами конкурсной комиссии должны быть лица, имеющие безупречную деловую репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет, а также значительный опыт работы в сфере предотвращения или противодействия коррупции.

Конкурсная комиссия на своем первом заседании выбирает из числа членов конкурсной комиссии, определенных ВР, председателя конкурсной комиссии. Председателем должен быть общепризнанный и авторитетный эксперт, имеющий богатый опыт, заинтересованность, или известный своими действиями в поддержку борьбы с коррупцией.

Кандидатуры на должности руководителя Специализированного антикоррупционной прокуратуры, его первого заместителя и заместителя, отобранные конкурсной комиссией, представляются на рассмотрение генпрокурора только после получения конкурсной комиссией подтверждения об их соответствии требованиям законов Украины "Об очистке власти" и "О предупреждении коррупции», а также после получения допуска к государственной тайне в соответствии с Законом Украины "О государственной тайне".

Генпрокурор имеет право путем издания публичного письма, адресованного конкурсной комиссии, в течение 14 дней после получения соответствующих предложений отклонить кандидатуру на назначение на административную должность в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (заместителя генпрокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, его первого заместителя и заместителя) в соответствии с требованиями законодательства.

Такая кандидатура не может быть подана повторно. Этим правом генпрокурор может воспользоваться не более двух раз подряд для каждой из административных должностей.

Кроме того, лидер фракции "Блока Петра Порошенко" Юрий Луценко объявил правку о том, что работнику Спецпрокуратуры не обязательно иметь 5 лет прокурорского стажа, а всего 5 лет юридического и правового стажа. "Это открывает ворота для большего количества людей на конкурс и соответствует требованиям Евросоюза", - сказал он.

Также представитель президента в парламенте, депутат от "БПП" Степан Кубив предложил, чтобы членами конкурсной комиссии не могли быть государственные служащие или лица, занимающие политические должности, депутаты ВР и местных советов, военнослужащие, работники правоохранительных органов, а также члены политических партий.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.