Пайетт: президент должен согласовать кандидатуру нового генпрокурора с Радой и обществом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил посол Соединенных Штатов Америки в Украине Джеффри Пайетт во время круглого стола “Конституционная реформа: содействие становлению независимой, ответственной и эффективной судебной власти”.

Читайте такжеПайетт: увольнение Касько прервет прогресс реформ в Генпрокуратуре

“Президент принял очень важное решение относительно отставки генерального прокурора. Теперь задача президента и парламента достичь согласия относительно кандидатуры нового генпрокурора. Я подчеркиваю несколько основных характеристик такой личности. В первую очередь, это должен быть человек, который пользуется поддержкой в парламенте и которому доверяет украинское гражданское общество”, - сказал Джеффри Пайетт.