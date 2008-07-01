Балога обиделся за Путина: Тимошенко опять все перекрутила?

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА считает, что перспективы поставок газа в Украину остаются весьма неясными, что не дает правительству никаких оснований для самовосхваления.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, глава Секретариата напомнил, что правительственная делегация Украины во главе с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО во время последних переговоров в Москве (28 июня – УНИАН) относительно перспектив поставок газа в нашу страну руководствовалась директивами на переговоры в газовой сфере, данными Президентом Виктором ЮЩЕНКО в феврале 2008 года, и Генеральными директивами, подписанными главой государства в апреле этого года.

По его словам, в этих документах подчеркивается необходимость комплексного подхода к решению проблемы поставок газа в Украину. В частности, отмечается, что цена на импортируемый газ должна быть увязана с тарифом на транзит энергоносителей через украинскую территорию, и устанавливаться открыто, по понятной общепризнанной методике.

По оценке главы Секретариата Президента, нет достаточных оснований утверждать о достижении какого-то заметного прогресса на переговорах с российской стороной по газовому вопросу. Единственным пунктом президентских директив, о выполнении которого можно говорить хотя бы приблизительно, является очерчивание контуров договоренности о постепенном переходе к мировым ценам на газ, который будет поставляться в Украину.

«Глава правительства России Владимир ПУТИН четко сказал, что поэтапное, а не резкое увеличение цены на углеводороды зависит от позиции среднеазиатских стран, которая пока еще не определена. Поэтому никоим образом нельзя считать, что Украине удастся избежать резкого повышения цены импортного газа. В своем оптимизме по этому поводу премьер Ю.ТИМОШЕНКО не в первый раз выдала желаемое за действительное, трансформировав достаточно дипломатичные высказывания В.ПУТИНА в констатацию собственного успеха. Мы и в дальнейшем не имеем ясного понимания, у кого, на каких условиях и в каких объемах будем покупать газ в следующем году», – отметил глава Секретариата.

Вместе с тем, В.БАЛОГА напомнил, что невыполнение украинским правительством поручений Президента в газовой сфере уже приводило к негативным последствиям для отечественной экономики. По его словам, именно промедление Кабинета министров с полным и своевременным расчетом за потребленный газ и вызвало заявления российских должностных лиц о необходимости повышения цены газа для Украины.

В.БАЛОГА считает, что сегодня существует риск повторения ситуации с поставками газа, которую наше государство пережило в конце прошлого – начале этого года. «Правительство под руководством Ю.ТИМОШЕНКО в который раз политизирует сугубо экономический вопрос, стремясь собрать с этого поля урожай политических дивидендов. Следует прекратить подобные эксперименты, поскольку в заложниках оказывается национальная экономика и каждая семья», – цитирует В.БАЛОГУ пресс-служба.