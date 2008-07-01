У Ющенко говорят, что в работе Конституционного совета нет смысла

Заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК заявляет, что заседание Национального конституционного совета будет проведено после стабилизации политической ситуации в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.СТАВНИЙЧУК сказала на брифинге во вторник.

По ее словам, организационная возможность для проведения заседаний Национального конституционного совета есть, но единственное чего не хватает, это нормальной сбалансированной работы народных депутатов Украины.

«Как только стабилизируется соответствующая политическая ситуация, есть смысл тогда возобновлять работу Национального конституционного совета», - сказала она.

По словам М.СТАВНИЙЧУК, без народных депутатов Украины, которые говорят, что они находятся в составе НКС, но не работают в этом совете, смысла проводить заседания нет.