Ющенко договорился с Алиевым о технологической нефти для "Одесса-Броды"

Азербайджан в ближайшее время поставит технологическую нефть для нефтепровода «Одесса-Броды».

Как передает корреспондент УНИАН, о соответствующей договоренности сообщили на совместной пресс-конференции Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ.

В частности, В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня на политическом уровне нет никаких разногласий относительно будущего проекта закачивания каспийской нефти в нефтепровод «Одесса-Броды».

Относительно технической составляющей, В.ЮЩЕНКО сказал, что сегодня создано международное совместное предприятие «Сарматия», которое очень динамично работает над развитием этого проекта. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня был решен вопрос о выделении технологической нефти для пробной прокачки по нефтепроводу.

«Я убежден, что в этом проекте обе стороны, в том числе и совместное предприятие, движутся в направлении реализации договоренностей, которые были достигнуты на предыдущих встречах. Проект продвигается нормально», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В свою очередь Президент Азербайджана отметил большой прогресс в реализации вышеуказанного проекта. Он подчеркнул, что уже многое сделано, в частности, идет работа над подготовкой технико-экономического обоснования проекта, и он надеется, что принятие ТЭО позволит начать реализацию проекта. При этом президенты прогнозируют, что это может произойти уже на октябрьском энергетическом саммите в Баку.

«Что касается поставки первой, пробной нефти, то она может быть претворена в жизнь в ближайшее время», - сказал И.АЛИЕВ, отметив, что для этого необходимо решить технические вопросы – пути доставки каспийской нефти в черноморские порты.

«Потенциал Азербайджана позволяет ему транспортировать нефть в различных направлениях. Я думаю, что в ближайшее время мы начнем пробную прокачку (по нефтепроводу «Одесса-Броды») для того, чтобы протестировать этот проект на практике. ТЭО позволит нам иметь полную картину о коммерческой привлекательности, но я уверен, что технические испытания также дадут более полную картину, и мы к этому готовы», - сказал И.АЛИЕВ.