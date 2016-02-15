Парубий исключил рассмотрение завтра в Раде постановления о недоверии Кабмину Яценюка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после заседания рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства во исполнение Плана действий по либерализации Европейским Союзом безвизового режима для Украины.

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"Завтра отчет будет. Завтра будет голосование - принять или не принять отчет. Завтра постановление о недоверии, на которое собирают подписи, не может стоять даже логично и формально", - заявил Парубий.

"Завтра этого голосования не будет, завтра будет заслушивание отчета, дискуссия. И потом только вопрос об утверждении или не утверждении отчета, что не влечет никаких последствий за собой", - добавил первый вице-спикер.