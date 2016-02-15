В ГПУ назвали заявление Касько о развале дела "бриллиантовых прокуроров" камнем в огород Сакварелидзе

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил помощник генпрокурора Владислав Куценко.

"Что касается дела "бриллиантовых прокуроров", то оно сейчас уже находится в суде. То есть на уровне следователей прокуратуры, на уровне досудебного следствия, сделано уже все. Единственное, что сегодня делают прокуроры - это поддерживают государственное обвинение в суде. Сегодня он (Касько - УНИАН) сделал заявление, что вроде бы не успели кому-то сообщить о подозрении. У меня тогда серьезные вопросы: а почему тогда дело в суд передавали, если не успели все сделать на вопросе досудебного следствия? На этот вопрос должен ответить сам Касько, ведь за ним было закреплены генпрокурором вопросы следствия по этому делу. И любому другому работнику прокуратуры было строго запрещено каким-то образом вмешиваться в это дело или изучать это дело или что-то другое. Давид Сакварелидзе осуществлял процессуальное руководство, а господин Касько занимался следствием. И его сегодняшнее заявление, что это дело развалится в суде - это камень в огород Давида Сакварелидзе, ведь его люди занимались процессуальным руководством", - отметил Куценко.

По словам помощника генпрокурора, в ГПУ если кто-то увольняется или каким-то образом переходит на другую работу, то, однозначно, этот человек будет заменен другим человеком, не менее значимым специалистом.

"Поэтому так будет и в данном случае. Столько шума сегодня подняли из-за увольнения фактически одного из заместителей генпрокурора, никогда такого шума нет, когда увольняется заместитель министра или кто-то другой. Поверьте, у нас достаточно профессионалов в генпрокуратуре, чтобы вести те направления работы, которыми он занимался", - успокоил Куценко.

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Напомним, сегодня Виталийц Касько заявил на пресс-конференции о намерении уволиться из Генпрокуратуры. Он продемонстрировал журналистам рапорт, подписанный сегодняшним числом.

Как сообщал УНИАН, Шокин ликвидировал управление по расследованию коррупционных преступлений, совершенных лицами, занимающими особо ответственное положение и отдел процессуального руководства и поддержания государственного обвинения по уголовным производствам в отношении должностных лиц, которые занимают особо ответственное положение.

Ранее этот департамент возглавлял заместитель генпрокурора Касько.

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Как стало известно, зато Шокин создал новый, вдвое больше департамент по расследованию и надзору по уголовным процессам в сфере государственной службы и собственности и назначил управлять им своего заместителя Юрия Столярчука, который "слил" дело Иванющенко.

До этого Столярчук работал первым заместителем начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины.