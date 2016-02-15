Раде предлагают отклонить отчет правительства и признать его работу неудовлетворительной

В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления (№ 4063) об отклонении отчета Кабинета министров и признании его деятельности неудовлетворительной.

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Авторами документа выступили ряд депутатов, среди которых - заместитель председателя депутатской фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем, члены фракции Владислав Голуб, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Сергей Лещенко, Оксана Юринец, Александр Черненко, представители фракции «Самопомич» Елена Сотник, Ярослав Маркевич, Тарас Пастух, члены фракции «Батькивщина» Иван Крулько, Алексей Рябчин, Алена Шкрум, Вадим Ивченко и внефракционный депутат Дмитрий Добродомов.

Сейчас текст проекта постановления на сайте отсутствует.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Кабинет министров представит в Верховной Раде отчет о выполнении Программы деятельности за прошедший год.

По словам председателя ВР Владимира Гройсмана, отчет должен начаться в 12.30 и продлится около 2,5 часов.