Кремль повторяет советские репрессии и геноцид крымских татар в Крыму – МИД

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении внешнеполитического ведомства Украины.

«Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено вопиющей противоправной деятельностью российских оккупационных сил в Автономной Республике Крым против крымских татар, следствием которой стали массовые незаконные обыски и безосновательные задержания 11 и 12 февраля 2016 года тринадцати граждан Украины - представителей крымскотатарского народа», - говорится в заявлении.

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«Грубо нарушая права и свободы людей, которые вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины стали заложниками российского оккупационного режима на своей родной земле, Кремль в XXI веке повторяет ужасные советские репрессии 30-х годов XX века, а также геноцид крымских татар 1944 года», - отмечают в МИД.

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«Особенно возмутительно, что Кремль пытается скрыть политику уничтожения крымскотатарского народа за ширмой мнимой борьбы с терроризмом», - добавляют в ведомстве.

Справка УНИАН. После аннексии Крыма Россией в домах крымскотатарских и проукраинских активистов часто проходят обыски с участием российских спецслужб. Об этом регулярно в своих отчетах сообщают международные правозащитные организации.

4 февраля Европейский парламент принял резолюцию, в которой осудил «беспрецедентный уровень» нарушения прав крымчан, в частности, крымских татар, в аннексированном Россией Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.