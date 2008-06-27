Небоженко: депутаты в состоянии анабиоза получают 14 тысяч в месяц

Политологи не уверены, что в Верховной Раде есть необходимые голоса для отставки правительства.

Сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир ФЕСЕНКО выразил мнение, что, скорее всего, Партия регионов попробует до конца текущей сессии (последнее пленарное заседание текущей сессии ВР должно состояться 11 июля – УНИАН) выразить недоверие правительству, что потянет за собой его отставку.

В то же время, он не уверен, что им это дадут сделать премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, фракция БЮТ и председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

По словам В.ФЕСЕНКО, у этих сил есть инструмент, чтобы этого не допустить – блокирование парламентской трибуны.

Также В.ФЕСЕНКО заметил, что значительная часть политикума сегодня заинтересована в том, чтобы отложить существующую сложную политическую ситуацию на осень.

Кроме того, политолог считает, что на сегодня голосов для отставки правительства Ю.ТИМОШЕНКО, скорее всего, нет, а если они и появятся, то результативное голосование будет с преимуществом в один-два голоса.

В частности, он не уверен, что все коммунисты будут голосовать за это решение, поскольку на сегодня очевидно, что некоторые депутаты от КПУ сотрудничают из БЮТ.

Также, по словам В.ФЕСЕНКО, это связано с тем, что хотя у Партии регионов есть единодушие в вопросе отставки правительства, но единодушия относительно будущей кандидатуры премьера у них нет.

По его мнению, вряд ли согласятся на эту кандидату потенциальные партнеры из фракции НУ-НС и глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА.

Более того, считает В.ФЕСЕНКО, следующее правительство будет “правительством камикадзе” из-за сложной экономической ситуации.

С ним согласился руководитель социологической службы “Украинский барометр” Виктор НЕБОЖЕНКО, который выразил мнение, что лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ понимает, что после Ю.ТИМОШЕНКО кому-то другому будет очень трудно возглавить правительство.

Тем более, сказал он, что ситуация осенью в экономике будет сложнее, чем сейчас.

Как считает В.НЕБОЖЕНКО, несмотря на то, что Ю.ТИМОШЕНКО “все обставит так, что ее против воли отправили в отставку, она и сама понимает, что надо уже уходить с должности.

В то же время, он заметил, что депутаты не имеют права идти в отпуск, пока не примут какого-то решения по правительству и не примут Бюджетную резолюцию с тем, чтобы к осени Кабмин подготовил проект госбюджета на следующий год.

Как сказал В.НЕБОЖЕНКО, сейчас парламент находится в состоянии анабиоза, когда депутаты ничего не делают, но получают заработную плату не менее 14 тысяч гривен.

По убеждению политолога, если не решить вопрос сейчас, то осенью ничего не изменится – “придут сытые, загоревшие депутаты, которые так же ничего не будут делать”.