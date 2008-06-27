Эксперт: Путин - не тот человек, что позволит себе дружбу с Тимошенко

Глава правительства Российской Федерации Владимир ПУТИН не позволит премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО по результатам своего визита в Москву использовать его высокий рейтинг в своих интересах.

Об этом заметил директор социологической службы “Украинский барометр” политолог Виктор НЕБОЖЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Говоря о политической почве завтрашнего визита главы украинского правительства в Российскую Федерацию, политолог выразил мнение, что “цель ТИМОШЕНКО – это создание прагматичного союза с ПУТИНЫМ”.

“Но он является не тем человеком, который позволит себе дружбу с ТИМОШЕНКО. В России он все. Его рейтинг, как в России, так и в Украине невероятно высокий. Поэтому ПУТИН просто так не позволит пользоваться своим рейтингом”, - подчеркнул В.НЕБОЖЕНКО.

С другой стороны, по мнению эксперта, руководителю российского правительства также необходимы инструменты влияния на Украину, и возможности украинского премьера здесь могут сослужить хорошую службу.

Вместе с тем В.НЕБОЖЕНКО отметил, что для Ю.ТИМОШЕНКО очень важно доказать В.ПУТИНУ, что она является влиятельным, перспективным игроком на украинской политической сцене, особенно в контексте будущих президентских выборов, а также воспользоваться влиянием Кремля на Партию регионов для сдерживания попыток выразить недоверие украинскому правительству.

Как сообщал УНИАН, 28 июня в Москве состоится встреча сопредседателей Комитета по вопросам экономического сотрудничества Российско-украинской межгосударственной комиссии – главы правительства России Владимира ПУТИНА и премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО.