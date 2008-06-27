Сенат США выделил 162 миллиарда на войну в Ираке и Афганистане

Сенат Конгресса США одобрил выделение 162 млрд. долларов на продолжение войны в Ираке и Афганистане.

Как передает ИТАР-ТАСС, за законопроект, предусматривающий дополнительное финансирование военных операций примерно до середины следующего года - то есть уже при следующем Президенте страны, проголосовали 92 сенатора, против - 6.

Аналогичный проект закона палата представителей приняла 19 июня.

При этом законодатели отказались от своих прежних попыток прописать в этом нормативно-правовом акте график вывода американских войск из Ирака. Они предпринимались по инициативе Демократической партии, и против них решительно возражал Белый дом.