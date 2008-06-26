У Ющенко удивились позиции Тимошенко и почти единогласному согласию ВР

Секретариат Президента удивлен позицией Кабинета Министров, который рекомендовал главе государства подписать Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Таможенном тарифе Украины».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом сообщил во время брифинга заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК.

Он отметил, что Президент ветировал закон вследствие того, что его положения противоречили международным обязательством Украины о применении ставок ввозной пошлины с момента вступления Украины во Всемирную торговую организацию, взятыми нашей страной согласно Протоколу о вступлении в ВТО.

По его словам, после принятия этого закона в Верховной Раде министерства экономики, финансов, юстиции высказали свои замечания, которые в целом отображают суть тех нарушений, которые произошли в связи с голосованием по закону.

При этом А.ГОНЧАРУК отметил, что несмотря на это, в адрес Секретариата Президента за подписью премьер-министра было направлено письмо с предложением подписать этот закон.

«Возможно, это некое недоразумение. Но оснований для такого предположения нет. Детективная история заключается в том, что члены Кабинета Министров объективно, обоснованно выражают свои замечания. К сожалению, мы получаем закон с предложениями подписать закон», - сказал А.ГОНЧАРУК.

Удивление также вызывает фактически единодушная поддержка этого закона депутатами - 367 голосов «за», причем активно голосовали «за» и депутаты фракций коалиции.

Заместитель главы Секретариата подчеркнул, что закон нарушает международные обязательства Украины перед ВТО.

«Закон, который был принят, не отвечает достигнутым договоренностям и подрывает доверие к Украине как к надежному прогнозируемому партнеру», - сказал А.ГОНЧАРУК.

Он напомнил, что из этих обязательств вытекает необходимость адаптировать к украинскому законодательству расписание таможенных тарифов, которое является частью национального законодательства в результате ратификации парламентом Протокола о вступлении в ВТО.

«Верховная Рада должна была принять эти изменения к таможенному тарифу в полном соответствии с расписанием наших тарифных обязательств. Она этого не сделала. Президент сейчас дает народным депутатам возможность исправить эту ситуацию», - отметил А.ГОНЧАРУК.