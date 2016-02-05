Абромавичус назвал условия, при которых остался бы в правительстве

Как говорится в материале "Украинской правды", по словам собеседников издания, которые присутствовали на встрече, Айварас Абромавичус выглядел растерянным.

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"Абромавичус сказал, что мог бы вернуться, если бы изменились кардинальные вещи. К примеру чтобы уволили генпрокурора Виктора Шокина. Мы удивились. Где мы, а где Шокин? При чем здесь Шокин? Он дальше говорит: а почему бы премьеру не подать в отставку? Мы спросили: а кто тогда премьер? Он говорит - может Наталья Яресько. Она в шоке, другие смеются. Далее он предлагал освободить голову ГФС Романа Насирова",- отметил собеседник.

"Полный сумбур и поток сознания", – пересказывает содержание один из участников, добавляя, что речь шла и о том, чтобы Игорь Кононенко сложил мандат.

"Самое обидное, что мы сидели в узком кругу и спрашивали у Айвараса: скажи реальные причины, что тебе мешает, чего ты добиваешься? Единственное, что мы внятное услышали: мне и моей команде очень мало платят ну и еще как пример вмешательства АП в его работу, что мол Данилюк (с АП - УП) собирает у себя совещания по "Нафтогазу", а это не его компетенция, а Айвараса. Ну детский сад, короче, ей богу...", – добавляет другой министр, участник встречи.

Как пишет издание, беседа продолжалась три часа – с четырех до семи вечера.

"В конце концов министрам надоело уговаривать Абромавичуса и делать заявление решили без него. С семи до восьми часов вечера в кабинете Яценюка министры согласовали алгоритм действий – кто за кем выступает, и на чем делает акценты в заявлении",- говорится в материале.

Между тем, как писал УНИАН и другие СМИ, фамилии чиновников, от которых, по мнению Айвараса Абромавичуса, следует избавиться, он назвал не случайно.

В частности, в октябре 2015 стало известно, что глава Государственной фискальной службы Роман Насиров имеет еще одну квартиру в Лондоне, но указать ее в своей декларации о доходах за 2014 он забыл. Ее приблизительная стоимость, по информации журналистов, на сегодняшний день составляет 241 тыс. фунтов. Однако сам Роман Насиров заявил, что у него нет квартиры в Лондоне.

Кроме этого, как сообщали СМИ, в марте 2015 года на то время отстраненный (Арсением Яценюком) председатель Государственной фининспекции Николай Гордиенко заявил, что премьер Арсений Яценюк возглавил коррупционные схемы Януковича-Азарова. Гордиенко заявил, что в ходе проверки приватизации "Укртелекома" "доказан факт невыполнения на сумму 220 млн грн договорных обязательств, что является основанием для немедленного расторжения договора". Но это дело, по словам Гордиенко тормозит Арсений Яценюк.

Относительно генпрокурора Виктора Шокина, то международные партнеры Украины, в частности США, неоднократно говорили о том, что он должен быть уволен. Одно из последних недоразумений, связанное с генпрокурором произошло в середине января, когда Виктор Шокин не отпустил в командировку в США своего заместителя Виталия Касько. В ответ на такие действия генпрокурора, посольство США в Украине направило ему письмо, в котором выразило свое разочарование. "Господин генеральный прокурор, я очень разочарован, что вы отказали в возможности заместителю генерального прокурора Виталию Касько приобщиться к украинской делегации высокого уровня, которая должна посетить Вашингтон в январе месяце ... Не позволяя Виталию Касько присоединиться к делегации, вы можете препятствовать воплощению реформ ", - сказано в письме американского посла. Как отметила тогда депутат от фракции БПП Светлана Залищук, "это уже пятый отказ Виталию Касько участвовать в командировках, куда его приглашают европейские и американские коллеги".

Как сообщал УНИАН, 3 февраля министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус заявил о своем увольнении с должности министра экономического развития и торговли. Позже, президент Петр Порошенко написал, что министр экономики Абромавчус должен остаться работать в правительстве. Известие о том, что он уходит с должности вызвала негативную реакцию западных партнеров Украины, а также ключевых кредиторов.