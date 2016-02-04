В БПП рассказали, когда можно будет уволить Абромавичуса

Лидер фракции "Блока Петра Порошенко" Юрий Луценко заявляет, что фракция не считает возможным отправлять министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса в отставку до рассмотрения вопроса об отставке всего состава правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал во время выступления в парламенте.

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Кроме того, Луценко заявил, что фракция «БПП» требует от премьер-министра Арсения Яценюка "в месячный срок провести открытые кадровые конкурсы на ТОП-30 государственных предприятий, которые являются главным источником коррупции во всей стране".

"Это вопрос, о котором спорят так много и который лежит в корне заявления Абромавичуса, должен быть решен руководителем правительства в месячный срок. И, наконец, туда должны прийти не ставленники тех или иных фракций, а профессионалы, беспартийные, которые будут приносить доходы в государственную казну", - сказал Луценко.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля Абромавичус заявил, что решил подать в отставку с должности министра экономического развития и торговли и призвал парламент проголосовать по этому вопросу уже 4 февраля.

Согласно заявлению министра, такое решение он принял в связи с политическим давлением со стороны первого заместителя председателя фракции «БПП» Игоря Кононенко и Администрации президента.