В Европарламенте хотят пригласить Абромавичуса для обсуждения борьбы с коррупцией

Таким образом, по словам Хармс, европейские политики могли бы обсудить с Абромавичусом, как можно "сделать борьбу против коррупции в Украине более эффективной", заявила она в интервью DW.

При этом Хармс отметила, что "министр пользуется большим уважением как в Украине, так и в Европейском Союзе". Коррупцию в Украине она назвала "проблемой" и "большим вызовом".

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Как сообщал УНИАН, 3 февраля Абромавичус заявил, что решил подать в отставку с поста министра экономического развития и торговли и призвал парламент проголосовать по этому вопросу уже 4 февраля.

Согласно заявлению министра, такое решение он принял в связи с политическим давлением со стороны первого заместителя председателя фракции «БПП» Игоря Кононенко и Администрации президента.

Послы государств Европы, США и Канады выступили с совместным заявлением против отставки министра экономического развития и торговли Украины, и призывают украинских лидеров навсегда оставить в прошлом корыстные интересы.

В тот же день президент Украины Петр Порошенко заявил, что Абромавичус должен оставаться на посту министра экономического развития и торговли и продолжать реализацию реформ.