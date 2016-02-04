Почти половина украинцев считают дело Корбана политическим преследованием – опрос

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

«44% опрошенных считают «Дело Корбана» скорее политическим преследованием, четверть – соблюдением законности и установлением справедливости», - говорится в исследовании.

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Сообщается, что исследование проводилось в течение 14-22 января 2016 г. Всего опрошено 2000 респондентов, ошибка репрезентативности исследования: не более 2,3%.

Как сообщал УНИАН, Корбан был задержан 31 октября 2015 г. в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - до 31 декабря 2015 года включительно.

В то же время 28 декабря судья Днепровского райсуда столицы Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии Корбана под стражу сроком на 60 суток.

При этом судья не учел аргументов защитников о том, что Корбану 25 декабря в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен находиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

Адвокаты подали апелляцию на решение Днепровского райсуда столицы о взятии Корбана под стражу.