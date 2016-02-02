Корбан просит судей уважать себя и не поддерживать политический фарс

Об этом он заявил во время заседания Апелляционного суда Киева, сообщает пресс-служба УКРОПа.

В частности, он сказал, что с учетом всех ходатайств, поданных на рассмотрение судьям, смысла в этом судебном заседании уже нет, поскольку через 23 дня истекает срок его содержания под стражей.

«Проходит второй месяц рассмотрения дела о моей мере пресечения в виде содержания под стражей. Даже если мы перейдем к рассмотрению дела по сути, мы до 25 февраля ее не рассмотрим», – сказал в своем выступлении политик.

Он призвал судей не позорить свою честь и рассматривать дело, опираясь исключительно на закон.

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«Ваша честь, я понимаю, что политические авантюристы от власти, которые устроили это позорное судилище, втянули вас в это бесперспективное с юридической, фактической, моральной точки зрения дело», – подчеркнул Корбан.

Он добавил, что этот суд уже начинает напоминать тот процесс, который продолжается в Донецке Ростовской области РФ.

«Только там наш враг и агрессор судит другого патриота – Надежду Савченко. А здесь внутренний враг, политический авантюрист, пытается осудить меня», – обратился к судьям член политсовета УКРОПа.

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По словам политика, он убежден, что на судей давят и заставляют нарушать закон и проводить это дело, но призывает служителей Фемиды все же устоять, потому что в их справедливом решении нуждается все общество.

«Я знаю, Ваша честь, что вас запугивают, шантажируют, рассказывают вам байки, что я вор. Но поверьте, сегодня вы являетесь лицом украинского правосудия. Все общество требует, чтобы был показан пример базовых ценностей, за которые мы боремся, воюем и за которые люди гибли на Майдане. Базовые ценности – это защита и справедливость. Уважайте себя, своих детей, украинское общество», – подчеркнул Корбан.