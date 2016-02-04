В АП надеются на принятие весной изменений в Конституцию в части правосудия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

"Это политический процесс, и он зависит от того, насколько эффективно будет организована работа Верховной Рады. Я надеюсь, что весной этого года это голосование будет иметь место", - сказал Филатов, комментируя, когда окончательно будут внесены изменения в Конституцию Украины в части правосудия.

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По словам Филатова, внесение изменений в Основной Закон в части правосудия и децентрализации являются параллельными процессами, которые не очень зависят друг от друга.

Как сообщал УНИАН, 2 февраля Верховная Рада предварительно одобрила законопроект “О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)”.

Перед этим Конституционный Суд дал заключение о соответствии данного законопроекта требованиям статей 157 и 158 Конституции.