Рада приняла в первом чтении изменения к Конституции в части правосудия

За соответствующий проект закона Проект Закона о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия) №3524 проголосовало 244 депутата.

Перед голосованием, представитель Президента Украины в ВР, народный депутат Украины из фракции «Блок Петра Порошенко» Степан Кубив, выступая с трибуны, заявил, что справедливый и беспристрастный суд является важной гарантией обеспечения прав и свобод каждого гражданина и построения государства.

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«Сегодня одним из приоритетных требований украинского общества является утверждение независимости судебной власти, усиление ее ответственности и введение кадрового обновления судейского корпуса.

25 ноября 2015 года Президентом Украины Петром Порошенко был внесен на рассмотрение в Верховную Раду Украины и признан неотложным Проект Закона о внесении изменений в Конституцию относительно правосудия», рег. №3524. Во время обсуждения указанного законопроекта, было высказано ряд оговорок относительно нецелесообразности изъятия из Конституции Украины полномочий ВРУ о выражении недоверия Генеральному прокурору Украины. Учитывая указанное, 26 января 2016 года Президент Украины внес на рассмотрение ВРУ доработанный Проект Закона.

"Доработки упомянутого законопроекта, учитывая выше упомянутые обстоятельства, были обусловлены необходимостью обеспечения достижения политического консенсуса в решении вопроса относительно возможного выдвижения Парламентом недоверия Генеральному прокурору Украины", – сказал Кубив.

Он отметил, что в доработанном законопроекте законом предлагается установить, что к полномочиям ВРУ принадлежат не только предоставление согласия на назначение на должность и увольнения с должности Президентом Украины Генерального прокурора, как это было предусмотрено в предыдущей редакции законопроекта, но и выражение недоверия Генеральному прокурору, что влечет его отставку с должности.

«Таким образом, согласно внесенному на замену законопроекту, досрочное освобождение от должности Генерального прокурора будет осуществляться на основаниях, определенных не только Законом, как это было предусмотренным в предыдущем законопроекте, а также Конституцией. Относительно остальных его Положений, следует отметить, что они не претерпели изменений», – подчеркнул Представитель Президента.

Он напомнил, что законопроектом предусмотрено независимость судебной власти, повышение профессионального уровня судейского корпуса, совершенствование основы осуществления судопроизводства, обеспечения конституционной возможности прокуратуры, адвокатуры, системы исполнения судебных решений.

«Таким образом, хочу обратить внимание на важность реализации указанных изменений для украинского общества, ведь они не только будут способствовать достижению объявленной цели, но создадут независимые условия для обеспечения каждому права на справедливый суд», – отметил Кубив.

В свою очередь, Председатель Комитета по вопросам правовой политики и правосудия, народный депутат Украины из фракции «Блок Петра Порошенко» Руслан Князевич рассказал, что Комитет на своем заседании 2 февраля принял решение рекомендовать ВР предварительно одобрить поданный Президентом Украины как неотложный доработанный проект Закона о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия), рег. № 3524.

Он напомнил, что Конституционный суд в своем заключении признал данный законопроект соответствующим требованиям статьи 157 – 158 Конституции Украины.

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На вопросы парламентских фракций относительно переаттестации судейского корпуса, Руслан Князевич ответил, что процесс переаттестации судей начнется через две недели.

«Процесс переаттестации начнется согласно принятого ранее закона о праве на справедливый суд. Уже с 15 февраля процесс переаттестации состоится официально. Этот процесс начнется с проверки занимаемой должности относительно состава судей, у которых заканчивается срок пребывания на посту. После этого планово произойдет переаттестация всех судей», – сказал Князевич.