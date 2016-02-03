СМИ раскрыли подробности о "смотрящем", которого якобы навязывали Абромавичусу

По данным ZN.UA, в августе 2014 года Пинькаса назначили первым заместителем в "Укроборонпром" по протекции Олега Гладковского (Свинарчука) - бизнес-партнера Петра Порошенко и бывшего президента корпорации "Богдан", а ныне первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Как отмечает издание, это стало блестящим карьерным рывком для молодого чиновника - до этого Пинькас работал заместителем мэра Цюрупинска (Херсонская область).

В качестве первого вице-мэра Пинькас курировал в Цюрупинске коммунальное хозяйство. Его связывают с выделением средств из госбюджета ЧП "Сандвин", которое должно разработать технико-экономическое обоснование строительства мусороперерабатывающего завода с сортировочной линией, площадкой для временного складирования отходов на земельном участке в районе очистных сооружений ориентировочной площадью 25 га. Деньги были выделены и потрачены, но проект до сих пор не реализован.

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Как пишет ZN.UA, в "Укроборонпроме" у Пинькаса возник конфликт с окружением другой креатуры Свинарчука - председателем госконцерна Романом Романовым, бывшим учителем физики и автодилером, который возглавлял штаб кандидата в президенты Петра Порошенко в Херсонской области.

В частности, недовольство Романова вызвало назначение отца Сергея Пинькаса - генерал-майора Владимира Пинькаса - руководителем херсонского завода "Паллада", который входит в структуру "Укроборонпрома".

При этом конкурсную комиссию, которая назначила Пинькаса-старшего, возглавлял Пинькас-младший. Конфликт, как отмечает издание, завершился тем, что в ноябре прошлого года должность Пинькаса в "Укроборонпроме" сократили.

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В начале декабря Кабинет министров принял закрытое решение о введении должности первого заместителя министра экономического развития по вопросам ОПК. Решение мотивировали провалом работы министерства относительно оперативного внесения изменений в оборонный заказ.

"А в середине декабря Кононенко в телефонном разговоре с Абромавичусом впервые предложил Пинькаса на вакантную должность", - отмечает издание.

Напомним, сегодня Абромавичус заявил о решении уйти в отставку. Одной из главных причин он назвал давление и коррупционную деятельность со стороны Кононенко, который, по его словам, пытался взять под контроль государственные предприятия. Кононенко эти обвинения отрицает. Позже народный депутат Сергей Лещенко заявил, что причиной решения Абромавичуса стали попытки назначить Пинькаса в Минэкономразвития в качестве "смотрящего".

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