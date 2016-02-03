Неформальным "смотрящим" Абромавичуса должен был стать замглавы "Укроборонпрома" Пинькас - нардеп

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на депутата от БПП Сергея Лещенко.

"Последней каплей для Айвараса Абромавичуса стало требование назначить заместителем министра экономики статус неформального "смотрящего" некоего Сергея Пинькаса. Это выдвиженец Кононенко. На сегодня Пинькас работает заместителем главы "Укроборонпрома", ключевого государственного актива в сфере Администрации президента", – сообщил он.

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Как известно, объявляя в среду о решении уйти в отставку, министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус заявил, что два дня назад некий кандидат принес полный пакет документов и объявил себя новым заместителем из команды Кононенко. Также кандидат, по словам Абромавичуса, заверил, что его кандидатура согласована "наверху".

Имя этого кандидата Абромавичус не назвал, но добавил, что тот должен был курировать "Нафтогаз" и другие государственные предприятия.

"После этого мне поступил звонок из Администрации президента с рекомендацией принять этого человека, а также еще одного на должность заместителя министра обороны. На что я ответил: "я частью этого дерибана не буду". И попросил, чтобы меня освободили от должности", – заявил министр.

Ранее сообщалось, что отец Пинькаса возглавил одно из предприятий "Укроборонпрома" - херсонский завод "Паллада".

"Сегодня "Укроборонпром" сообщил, что папа заместителя генерального директора концерна Сергея Пинькаса - Владимир Пинькас возглавил одно из предприятий "Укроборонпрома" - херсонский завод "Паллада", - написал журналист Дмитрий Гнап.