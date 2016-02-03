Бильдт: обидно видеть, что Абромавичус покидает команду реформаторов

Об этом Карл Бильдт сообщил в "Твиттере". "Обидно видеть, что Айварас Абромавичус покидает команду реформаторов в Украине. Необходимо, чтобы продолжался путь реформ", - подчеркнул Бильдт.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 февраля, министр экономического развития и торговли Украины Абромавичус принял решение подать в отставку и призвал парламент проголосовать по этому вопросу уже завтра.

Министр подчеркнул, что ключевой причиной его увольнения стал конфликт с заместителем председателя фракции БПП Игорем Кононенко, который "в последнее время сделал очень много для того, чтобы заблокировать мою работу и работу моей команды".

"Ни я, ни моя команда не готовы служить прикрытием для обновления старых и создания новых схем в интересах отдельных политических и бизнес-игроков... У меня и моей команды нет желания быть ширмой для откровенной коррупции или подконтрольными марионетками для тех, кто хочет в стиле старой власти установить контроль над государственными деньгами", - сказал Айварас Абромавичус.