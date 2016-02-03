Порошенко: после изменений в Конституцию в части децентрализации институт глав ОГА будет отменен

12:38, 03 февраля 2016
Политика
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После принятия изменений в Конституцию в части децентрализации институт председателей областных государственных администраций (ОГА) будет отменен.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Петр Порошенко сегодня во время рабочей встречи с активом Киевской области.

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По его словам, после принятия изменений в Конституцию в части децентрализации и соответствующего переходного периода институт председателей ОГА будет отменен.

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