Порошенко: после изменений в Конституцию в части децентрализации институт глав ОГА будет отменен
12:38, 03 февраля 2016Политика
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После принятия изменений в Конституцию в части децентрализации институт председателей областных государственных администраций (ОГА) будет отменен.
Институт председателей ОГА отменят / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Петр Порошенко сегодня во время рабочей встречи с активом Киевской области.
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По его словам, после принятия изменений в Конституцию в части децентрализации и соответствующего переходного периода институт председателей ОГА будет отменен.
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