Децентрализацию необходимо продолжать - Яценюк
16:38, 29 декабря 2015Политика
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Процесс децентрализации необходимо продолжать, заявляет премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам 2015 года.
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"Считаю, что процесс децентрализации надо продолжать", - сказал Яценюк.
По его словам, это является одним из ключевых приоритетов президента Украины, правительства и Верховной Рады.
Яценюк напомнил, что децентрализация способствовала увеличению местных бюджетов на 40%.
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