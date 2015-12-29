Децентрализацию необходимо продолжать - Яценюк

16:38, 29 декабря 2015
Политика
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Процесс децентрализации необходимо продолжать, заявляет премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам 2015 года.

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"Считаю, что процесс децентрализации надо продолжать", - сказал Яценюк.

По его словам, это является одним из ключевых приоритетов президента Украины, правительства и Верховной Рады.

Яценюк напомнил, что децентрализация способствовала увеличению местных бюджетов на 40%.

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